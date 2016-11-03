«الدفاع الفرنسية»: مزاعم بولندا حول الميسترال المصرية غير مقبولة

أعرب وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، عن استيائه من تصريح نظيره البولندي أنتوني ماتشيريفيتش، الذي زعم أن مصر سلمت روسيا حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال”، مقابل سعر رمزي قدره دولار واحد، ووصف هذه المزاعم بأنها غير مقبولة، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية فرنسا لعام 2017، أمام مجلس النواب الفرنسى.

وأكد لودريان، أن مصر لا تزال تمتلك حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال”، وقال إنه كان على متن إحداهما بمرافقة الفريق أول صدقى صبحى، في أثناء مناورات بحرية جرت مؤخرًا في الإسكندرية.

كما أعرب الوزير الفرنسي، عن استياء باريس من رفض وارسو، إتمام صفقة شراء مروحيات فرنسية، مؤكدًا وجود بعض التوتر في الوضع في هذا الشأن.

وكانت موسكو، قد رفضت بشدة ما أدعاه وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش، ووصفته بأنه نوع من “الهراء”.

(أ.ِش.أ)