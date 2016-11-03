أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الدفاع الفرنسية»: مزاعم بولندا حول الميسترال المصرية غير مقبولة

Google+ Print
«الدفاع الفرنسية»: مزاعم بولندا حول الميسترال المصرية غير مقبولة «الدفاع الفرنسية»: مزاعم بولندا حول الميسترال المصرية غير مقبولة

وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان

أعرب وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، عن استيائه من تصريح نظيره البولندي أنتوني ماتشيريفيتش، الذي زعم أن سلمت روسيا حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال”، مقابل سعر رمزي قدره دولار واحد، ووصف هذه المزاعم بأنها غير مقبولة، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية فرنسا لعام 2017، أمام مجلس النواب الفرنسى.

وأكد لودريان، أن مصر لا تزال تمتلك حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال”، وقال إنه كان على متن إحداهما بمرافقة الفريق أول صدقى صبحى، في أثناء مناورات بحرية جرت مؤخرًا في الإسكندرية.

كما أعرب الوزير الفرنسي، عن استياء باريس من رفض وارسو، إتمام صفقة شراء مروحيات فرنسية، مؤكدًا وجود بعض التوتر في الوضع في هذا الشأن.

وكانت موسكو، قد رفضت بشدة ما أدعاه وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش، ووصفته بأنه نوع من “الهراء”.

(أ.ِش.أ)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"