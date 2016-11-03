ولي عهد أبو ظبي يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد على دور المؤسسة في نشر الوسطية والسلام

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمقر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، حيث يترأس الإمام الأكبر الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب .

وخلال الزيارة أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا لمصر الشقيقة وللدور الريادي الذي يقوم به الأزهر والدكتور أحمد الطيب، في العمل على مواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والسلام في كافة ربوع العالم .

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا على دورهم في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعمهم للأزهر الشريف في أداء رسالته العالمية.

يذكر أن فصيلة الأمام الأكبر يترأس الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتي تنعقد بين مجلس حكماء المسلمين و الطائفة الأسقفية الإنجليكانية بكنيسة كانتربري تحت عنوان “نحو عالم متفاهم متكامل” ، في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 2 : 3 نوفمبر الجاري.