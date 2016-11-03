كارتر: أشعر “بحزن عميق” لمقتل وإصابة عسكريين أمريكيين في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر يوم الخميس إنه شعر “بحزن عميق” لدى علمه بمقتل عسكريين أمريكيين وإصابة أربعة خلال الليل في أفغانستان.

وقال مسؤولون إن عسكريين أمريكيين قتلا يوم الخميس خلال قتال مع طالبان قرب مدينة قندوز شمال البلاد وقتل أكثر من 30 مدنيا أفغانيا في ضربات جوية تم استدعاؤها لحماية القوات الأفغانية والأمريكية.

وبحسب رويترز قال كارتر في بيان “كان أفراد قواتنا يؤدون دورهم لمساعدة الأفغان على تأمين بلادهم فيما يحمون بلادنا ممن يضمرون لنا الأذى.”

وأضاف أن العسكريين كانوا من بين أفراد مهمة “التدريب والمشورة والمساعدة” وأن شركاء من الجانب الأفغاني قتلوا أيضا.

ووفقا للبيانات التي صدرت عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قتل 1832 من العسكريين الأمريكيين خلال أعمال قتالية في أفغانستان منذ عام 2001 عندما غزت قوات بقيادة الولايات المتحدة البلاد للإطاحة بحكومة طالبان.