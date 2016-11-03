«الإنتاج الحربى» تطلق خطًا ساخنًا لتلقى شكاوى المواطنين

دشنت وزارة الإنتاج الحربى، خدمة جديدة وهى call center على رقم 19827 ، لتلقى المقترحات والشكاوى والاستفسارات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة،اليوم الخميس، فتعمل الخدمة طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء .

ويقوم أحد ممثلى خدمة العملاء بالرد على المواطنين وإعطاءه رقم لمتابعة الشكوى وتسجيل رقم هاتفه وتحويله إلى الجهة المنوطة بها النظر فيها للبت فيها، ثم يتم الاتصال بصاحب الشكوى للرد عليه.

وتتواصل وزارة الانتاج الحربى، أيضَا مع المواطنين على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بعنوان “الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى المصرية” وتويتر”وزارة الإنتاج الحربى” للرد على أى شكاوى ومقترحات وأى استفسارات خاصة بالمنتجات وأسعارها وأماكن عرضها وغيرها .

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الوزارة للتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم وعرض كل ما هو جديد عن منتجات شركات الإنتاج الحربى.