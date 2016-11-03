أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الإنتاج الحربى» تطلق خطًا ساخنًا لتلقى شكاوى المواطنين

Google+ Print
«الإنتاج الحربى» تطلق خطًا ساخنًا لتلقى شكاوى المواطنين «الإنتاج الحربى» تطلق خطًا ساخنًا لتلقى شكاوى المواطنين

محمد العصار – وزير الانتاج الحربي

دشنت وزارة الإنتاج الحربى، خدمة جديدة وهى call center على رقم 19827 ، لتلقى المقترحات والشكاوى والاستفسارات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة،اليوم الخميس، فتعمل الخدمة طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء .

ويقوم أحد ممثلى خدمة العملاء بالرد على المواطنين وإعطاءه رقم لمتابعة الشكوى وتسجيل رقم هاتفه وتحويله إلى الجهة المنوطة بها النظر فيها للبت فيها، ثم يتم الاتصال بصاحب الشكوى للرد عليه.

وتتواصل وزارة الانتاج الحربى، أيضَا مع المواطنين على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بعنوان “الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى المصرية” وتويتر”وزارة الإنتاج الحربى” للرد على أى شكاوى ومقترحات وأى استفسارات خاصة بالمنتجات وأسعارها وأماكن عرضها وغيرها .

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الوزارة للتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم وعرض كل ما هو جديد عن منتجات شركات الإنتاج الحربى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا