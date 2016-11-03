محمد بن راشد يستقبل نائبة رئيس الأرجنتين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم غابرييلا ميكيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بزيارة نائبة الرئيس الارجنتيني إلى الدولة معربا عن أمله في أن تسفر عن نتائج طيبة تدفع بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الامارات والارجنتين إلى مستويات أعلى وأشمل تعود بالنفع المشترك على شعبيهما.

وأشاد سموه بمستوى التطور الحضاري الذي تتميز به الارجنتين هذا البلد العريق بتاريخه وشعبه والذي كان سموه زاره فى وقت سابق من العام المنصرم على راس وفد رفيع. واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوقيع على التفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين اليوم بأنها خطوة على طريق توسيع آفاق التعاون والتواصل بين الجانبين لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وغيرها.

ومن جانبها أعربت غابرييلا ميكيتي عن سعادتها بزيارة دولة الامارات ولقائها القيادة الرشيدة والتباحث مع المسؤولين حول المسائل المتصلة بتعزيز الروابط الثقافية والسياحية والتجارية ودعت إلى بناء شراكة استثمارية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين مشيرة في هذا السياق إلى دور القطاع الخاصة في دولة الامارات في بناء هذه القاعدة في ضوء القوانين الجديدة التي صدرت في الارجنتين لحماية الاستثمارات الاجنبية واستقطابها دون معوقات أو إجراءات تحد من ذلك.

وأكدت على أن بلادها تولي علاقاتها الطيبة مع دولة الامارات أهمية واولوية قصوى بالنظر إلى تاريخ هذه العلاقات الجيدة لاسيما أن دولة الامارات تعتبر من الدولة الرائدة عالميا فى التطور الحضاري والذى تشهده على اكثر من صعيد مثل البنية التحتية والقوانين المرنة والتسامح والتناغم بين مختلف ثقافات العالم التي تعيش جنبا إلى جنب تحت مظلة مجتمع تسوده المحبة والتعايش والاستقرار الاجتماعي والمعيشي وكل مقومات الحياة الكريمة الامنة التي يتطلع إليها كل إنسان يبحث عن رغد العيش والامن والامان.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيفة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة فرناندو مارتيني السفير