«التنمية المحلية»: حسم 41 ألف شكوى للمواطنين بالمحافظات خلال شهر أكتوبر

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه تم حسم 41 ألفاً و784 من شكاوى المواطنين بالمحافظات بنسبة 80,9% من إجمالى عدد الشكاوى الواردة إليها والبالغ عددها 51 ألفاً و639 شكوى، موضحاً أن الادارة العامة لشكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة تتواصل مع إدارات خدمة المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ضماناً لسرعة حل شكاوى المواطنين .

وأوضح الوزير، حسب بيان إعلامى اليوم الخميس، أن التقرير الشهرى الذى أعدته الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم حل 3257 شكوى خاصة بحالات الإزالة و3036 شكوى تتعلق بالرخص و4590 شكاوى خاصة بالبنية التحتية و1323 شكوى بالتظلمات الإدارى.

وأضاف، أن نسبة حل شكاوى المواطنين بلغت 100% فى محافظة جنوب سيناء وتجاوزت النسبة 90% فى 5 محافظات هى بورسعيد بنسبة 99% وبلغت النسبة 97,7% فى الوادى الجديد و96% فى الاسماعيلية و94% فى القليوبية و92% فى الشرقية، وبلغت النسبة 90% فى القاهرة، مؤكدًا أن التواصل مع بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء وحل الشكاوى التى ترد للوزارة من خلال البوابة .