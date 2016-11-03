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«المصريين الأحرار»: تحرير سعر الصرف قرار شجاع وينقذ الوطن

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«المصريين الأحرار»: تحرير سعر الصرف قرار شجاع وينقذ الوطن «المصريين الأحرار»: تحرير سعر الصرف قرار شجاع وينقذ الوطن

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أكد حزب المصريين الأحرار، أن قرار تحرير سعر الصرف طال انتظاره، وطالب به الحزب وخبراء الاقتصاد منذ شهور طويلة.

وقال المصريين الأحرار فى بيان له منذ قليل، إن قرار تحرير سعر الصرف، شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته، و يساعد فى تعزيز التنافسية فى السوق المصرى، وينهى حالة عدم التيقن لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح البيان، أن هذا القرار يساعد فى إعادة التوازن للسوق، وإزالة التشوه فى أنماط الاستهلاك، ما يعود بالفائدة على جموع المصريين على المدى المتوسط والطويل.

وطالب البيان، باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر احتياجا من آثار تحرير سعر الصرف، والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا، كما طالب البنك المركزى باتخاذ باقى الإجراءات المكملة للتحرير، ورفع القيود على حركة العملة للشركات والأفراد.

 

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