«الداخلية»: مصرع إرهابي من «الحراك المسلح» وإصابة 4 ضباط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فى بيان لها، اليوم، عن مقتل إرهابى من لجان الحراك المسلح، وإصابة 4 ضباط،وذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف البؤر الإرهابية وملاحقة كوادرها الهاربة والمتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والمرصود إعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة بهدف زعزعة الإستقرار والنيل من مقدرات الوطن.

وذكرت الداخلية فى بيان لها، “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض كوادر ما يسمى بـ لجان الحراك المسلح، للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة 1 شارع الحرمين/قباء مدينة السلام محافظة القاهرة، مقرًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية ووكرًا اختبائهم وإخفاء أسلحتهم”.

وذكرت الوزارة أنه “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوحدة السكنية المشار إليهاأعقب استئذان نيابة أمن الدولة العلياأ وحال مداهمة القوات الأمنية لها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههاأ مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفرت المواجهة عن إصابة عدد 4 ضباط، ومصرع الإخوانى عمار محمد عبدالعليم محمد، وعُثر بجواره على بندقية آلية – عدد 2 خزينة آلى – طبنجة 9 مللى – كمية كبيرة من الطلقات الحية والفوارغ مختلفة الأعيرة”.

وأكمل البيان، “أنه وبتفتيش محل إقامة المتوفى والكائن بشارع نور الإسلام من شارع أحمد عصمت، عين شمس، القاهرة، عُثر على عدد : بندقية آلية- طبنجة حلوان 9 مم – عدد كبير من الطلقات – بنطلون مموه وآخر خاص بقوات الأمن المركزى – 3 جراب طبنجة – 2 قناع غاز – 2 بيادة عمليات – خوذة – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية – ماسك غاز”، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة وتباشر حاليًا تحقيقاتها فيها.