حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 3/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى والعذراء الأكثر حظًا

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، والذى نقدم فيه توقعات على كل المستويات الصحى والعاطفى والمهنى، ومن المتوقع أن يحصل أبناء برج العذراء على مكافأة مالية من العمل.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة من العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لك على المستوى الصحى والعاطفى وكذلك الصحى لأبناء برج العذراء، الذى يتميز أبناء هذا البرج بكثير من المميزات مثل كرههم للكذب.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

اليوم سيكون هناك لقاء رومانسى مع الحبيب، تتناقشوا سويًا حول العلاقة، كما ستتغير الأوضاع كثيراً عما كانت عليه فى الماضى حاولِ فقط أن تستوعبِ ما يحتاجه الحبيب.

برج العذراء على الصعيد المهنى ...

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة سيكون هناك الكثير من التغيرات على مستوى حياتك المهنية، فالجهد الذى بذلته فى الفترة الأخيرة كان له مردود إيجابى، ويتوقع أن تحصل على مكافأة مالية من العمل.

على الصعيد الصحى..

حاول أن تحافظ على صحتك، خصوصًا أنك أهملت كثيراً فى الفترة الأخيرة، عليك كذلك الذهاب إلى الصالات الرياضية التى تساعدك على فقدان الوزن الزائد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية وكذلك الأسرية.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف على مستوى العائلة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك على كافة الأصعدة لأبناء برج الجوزاء، حيث هناك الكثير من الصفات المميزة لأبناء هذا البرج وهى الذكاء فضلاً عن بعض الصفات الأخرى مثل العند.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، الأفضل فى اى علاقة ـان تهتم بالشريك وتمنحه الاهتمام الدائم، وهو ما يجب عليك فعله خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تشهد اللقاء بينكما بعض الأمور الخاصة.

الجوزاء على الصعيد المهنى ..

حاول ان تسيطر على غضبك وتتحكم فى انفعالاتك لأن هذا سيؤثر سلباً على علاقتك بزملائك فى العمل، كما أن هذه الطريقة ستفقدك الكثير فعليك الابتعاد عن العصبية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست مستقرة تمامًا، عليك مراجعة الطبيب فى أسرع وقت ممكن، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون هى أفضل بكثير على كافة المستويات العاطفية والصحية، كذلك يجب أن يحدث ارتباط عاطفى مؤخراً.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع ببعض الصفات مثل الكسل والشعور الدائم بالذنب.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

انفعالك الزائد فى الفترة الأخيرة كان سببًا فى توتر العلاقة بينك وبين الحبيب، عليك أن تعود وتهتم به من جديد، كما أنه من الضرورى أن يكون هناك حديث مشترك بينكما.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن أوضاعك المهنية ليست بخير، إلا أن يتوقع علماء الفلك أن هناك أخبار جيدة فى طريقها إليك وفرصة عمل من المتوقع أن تغير شكل حياتك المهنية بالكامل.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

برودة الجو والتقلبات الأخيرة ستكون سببًا فى إصابتك بنزلة برد كما ستؤثر على صحتك سلبًا، فعليك أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع كلها جيدة، تحديدًا على مستوى العائلة والصحة، وهو ما يتوقعه خبراء الأبراج لأبناء برج الدلو خلال الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ولقاء رومانسى مع الحبيب

العفوية والصدق هى أكثر الصفات التى تميز أبناء برج القوس، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لك على كل المستويات، الصعيد المهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا ما عليك إلا أن تهتم به أكثر من ذلك، كما أنه من المفترض أن يشهد اليوم لقاء رومانسى مع الحبيب، خصوصًا أن اليوم ستكون هناك الكثير من التغيرات التى طرأت على علاقتكما.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن هناك الكثير من التغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية فى العمل، إلا أنك ستكون قادر على حلها بطريقة رائعة، كما سيكون هناك فرصة رائعة ستكون متاحة أمامك قريبا.

برج القوس على الصعيد الصحى..

حاول أن تحافظ على صحتك أكثر من ذلك، وتتبع النظام الصحى الذى يساعدك فى انقاص وزنك كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة طارئة ولكنك ستتعافى منها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة رائعة على مستوى الحياة المهنية والعاطفية، كما يتوقع أن تحصل على مكافأة من العمل.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 3

/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تنكر جهود شريك حياتك فى نجاحك

هدوء داخلى وذكاء قد يصل إلى حد الخبث فى كثير من الأحيان، وبحث دائم عن النجاح لكن دون بذل مجهود كبير، يميلون إلى السلبية فى كثير من أفعالهم هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم لمواليده اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهني:

حتى الأن لم تعثر على وظيفة جديدة ولكن أمامك فرص كثيرة لكنها لا تعجبك دون أسباب منطقية، فعليك الاختيار فيما بينهم لحين الوصول لهدفك والوظيفة التى تحلم بها.

على الصعيد العاطفي:

لا تنكر جهود شريك حياتك فى الكثير من الإنجازات التى حققتها ، وأولها الدعم المعنوى ومشاركتك فى حل العوائق والمشاكل التى كانت تقف أمامك، فلا تنسى كل ذلك فى لحظة غضب ومشكلة بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حان وقت ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، وتناول العصائر الطازجة والتقليل من الأطعمة السريعة والمياه الغازية للحفاظ على صحتك والتخلص من ألام المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

تلتقى بأد اصدقائك القدامى صدفة اليوم، وتحن الى ذكريات الطفولة والمدرسة وتعود علاقتكما قوية كما كانت كالسابق، فقد جاء صديقك فى الوقت المناسب الذى تحتاج فيه المشورة والنصيحة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عملك الحالى لا يناسب موهبتك

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج الحوت، الذى يتمتعون بمشاعر مرهفة، على الرغم من أنهم يظهرون بمظهر القوة إلا أنهم غير ذلك تمامًا فيتأثروا بأقل الكلمات وبأفعال المقربين لهم.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

عملك الحالى لا يناسبك وغير ملائم لمهاراتك وحبك للتفكير والإبداع ، فعليك عدم الاستسلام والبحث عن العمل الذى يتناسب مع عقليتك وموهبتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

عليك إعطاء شريك حياتك مزيد من الخصوصية وترك حرية اتخاذ بعض القرارات الخاصة به وحده دون التدخل فيها ، فعدم احترام خصوصيته قد يؤدى الى فشل علاقتكما.

على الصعيد الصحى ..

أمامك فرصة جديدة للاهتمام بصحتك وزيارة الطبيب وعدم تأجيل موعد زيارته حتى تتخلص من الألام التى تعانى منها خاصة فى العظام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حالتك النفسية هذه الفترة غير جيدة وتؤثر على عملك وطريقة أدائك، فحاول الحصول على إجازة لمدة أسبوع من أجل الاسترخاء وتغيير الأجواء والعودة للعمل بطاقة جديدة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 3-11-2016 بالصعيد المهنى سيتغير كثيرا.. الجانب العاطفى يتطلب العقلانية والسير بخطى محددة

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 3 نوفمبر بالصعيد المهنى الذى سيشهد تغير كبير، أيضا الصعيد العاطفى ينصحك العلماء ان تكون اكثر عقلانية، والجانب الصحى يحتاج للاهتمام.

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى سيشهد تغير كبير الفترة المقبلة قد تستفيد منه بنسبة كبيرة ، عليك ان تعدل الكثير من افكارك ووجهات نظرك هذه الفترة حتى تسير حياتك المهنية فى حال أفضل.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الفترة المقبلة من الممكن ان يفاجئك شريكك بأحدى القرارات التى ستغير الكثير فى مجرى العلاقة ، عليك أن تكون اكثر عقلانية وأن تسير بخطى محسوبة ومحددة حتى تصبح الحياة العاطفية أفضل.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الجانب الصحى يتطلب منك الكثير من الاهتمام وخاصة انك تتناول المسكنات و العقاقير بدون ارشادات الطبيب .

من جهة اخرى عليك ان تحافظ على صحة بشرتك من الجفاف وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالايجابيات فى شتى الاصعدة ، فعليك ان تكون أكثر تفاؤلا .

حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-11-2016 بالصعيد الصحى المتطلب الكثير من الاهتمام.. الشق عاطفى ينتظر منك الإيجابية

نقدم لمواليد برج العقرب توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 3 نوفمبر ، بدأ من الشق المهنى الذى يحمل لك عرض مهم خلال هذه الفترة ، ايضا الصعيد العاطفى الذى ينتظر منك المزيد من الايجابية، و تطرق العلماء ايضا للجانب الصحى.

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى قد تتلقى عرض مهم يغير مجرى حياتك المهنية، عليك ان تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار حاسم.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية عليك ان تعبر لشريكك عن نفسك و مدى تمسكك بهذه العلاقة وذلك لكى تضمن ان العلاقة ستصبح اقوى فى هذه المرحلة ، فالخطوات الايجابية ينتظرها شريكك منك دائما.

قضاء بعض الوقت مع الشريك وإظهارك مدى الاهتمام به قد يضيف الكثير لهذه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الجانب الصحى من الحكمة لتجنب جميع المواد الغذائية غير الصحية وذلك بعد ان اصبت مؤخرا بسلسلة طويلة من الآلام المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك ان تستثمر الكثير من الوقت لكى تتخطى مرحلة المزاج المتقلب التى اصابتك منذ فترة فزيارة اماكن جديدة امر مهم ، عليك ان تكون ايجابى بنسبة اكبر و خاصة مع اصدقاءك المقربين .

حظك اليوم برج الحمل الخميس 3/ 11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. استعد لترقية أو مكاسب مادية عملاقة

برج الحمل من اكثر الأبراج العملية التى تعشق العمل وتقدسه وتعتبره حياتها، فأحياناً تفقد حياتها نفسها من أجل الوصول إلى ترقية معينة أو تحقيق منصب ما، وفى هذه الأيام سيحقق الكثير من طموحاته وأمنياته.

برج الحمل على الصعيد المهني:

تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 3/ 11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الملل والتقلبلات المزاجية ستكون عنوان حياتك الفترة القادمة

هذا البرج يعانى كثيراً من فكرة التقلبات المزاجية فعلى الرغم من أن المحيطين به يعتقدون أنه بذلك على مايرام لكنه يشعر بالملل والزهق احياناً وهذا الشعور سيسيطر عليه الفترات القادمة.

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يحتاج للكثير من الدعم ، فاذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور ، و ذلك من اجل المزيد من المهام بنجاح .

على الصعيد العاطفي:

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة ، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة و تزداد الامور تعقيدا يوما بعد يوم .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بصحة عينيك و ذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة ، و من اجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمدات الشاى او وضع كمدات اكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان هناك مكاسب مالية فى الطريق اليك فقد تسد ديونك القديمة ، من جهه اخرى الايام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .