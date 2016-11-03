بيان للداخلية: مقتل أحد كوادر الحراك المسلح.. وإصابة 4 من رجال الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، مقتل إرهابى فى مداهمة أمنية لمقر إقامته بمنطقة قباء بالسلام، والتحفظ على كميات من السلاح، التى تم ضبطها بشقة القتيل، فيما أصيب 4 من رجال الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى لها، اليوم الخميس، أنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف البؤر الإرهابية وملاحقة كوادرها الهاربة والمتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض كوادر ما يسمى بـ"لجان الحراك المسلح" للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق الكائنة بشارع الحرمين بمنطقة قباء بمدينة السلام فى محافظة القاهرة، مقراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية ووكراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف الوحدة السكنية عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأثناء مداهمة القوات الأمنية لها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفرت المواجهة عن إصابة 4 ضباط ومصرع الإخوانى عمار محمد عبدالعليم محمد، وعُثر بجواره على "بندقية آلية – 2 خزينة آلى – طبنجة 9 مللى – كمية كبيرة من الطلقات الحية والفوارغ مختلفة الأعيرة".

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم تفتيش محل إقامة القتيل وعثر بشقته على "بندقية آلية - طبنجة حلوان 9 مم - عدد كبير من الطلقات - بنطلون مموه وآخر خاص بقوات الأمن المركزى - 3 جراب طبنجة - 2 قناع غاز - 2 بيادة عمليات - خوذة - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - ماسك غاز"، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة، وتباشر حالياً تحقيقاتها.