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ضبط سيدة وشقيقها بحوزتهما 1/2كيلو حشيش و20 كيلو بانجو بالدقهلية

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ضبط سيدة وشقيقها بحوزتهما 1/2كيلو حشيش و20 كيلو بانجو بالدقهلية ضبط سيدة وشقيقها بحوزتهما 1/2كيلو حشيش و20 كيلو بانجو بالدقهلية

>الدقهلية- شريف الديب

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالدقهلية، من إلقاء القبض على مسجلة جنائيا إتجار بالمخدرات وشقيقها، كونا تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالمنصورة.

 

 

تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام كل من "نورا س" 39 سنة بدون عمل، والمسجلة جنائيآ تحت رقم 1837 فئة ( ب ) مخدرات، والسابق اتهامها فى ( 7 ) قضايا " مخدرات" آخرها القضية رقم 2592/2015 جنايات قسم ثان المنصورة "مخدرات"، وشقيقها محمد 36 سنة عاطل، و المسجل شقى خطر تحت رقم 598 فئة ( ب ) "فرض سيطرة إجرامية"، السابق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات، سلاح نارى، ضرب، آخرها القضية رقم 5475/2016 جنح قسم ثان المنصورة "ضرب"، ويقيمان منطقة "كفر البدماص" دائرة قسم ثان المنصورة، بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأولى، تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من شقة كائنة ببندر طلخا مكانآ لإخفاء وترويج المواد المخدرة على عملائهم، وحيازة الثانى لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، بتفتيش الشقة عثر بداخلها على " 7 " لفافات كبيرة الحجم، و "20" لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت قرابة "22 " كيلو جرام، "26" قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش وزنت قرابة 600 جرام، " 1 " فرد خرطوش محلى الصنع، "2" طلقة خرطوش، وسلاح أبيض "مطواة " ، " 1 " شريط لعقار الأومتيرل، به عدد " 2 " قرص ، " 1 " ميزان حساس عدد " 1 " هاتف محمول.

 

بمواجهتهما، اعترفا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل إتصالهما بعملائهما، والميزان الحساس لاستخدامه فى وزن المواد المخدرة قبل ترويجها، وأضاف الثانى بأن السلاح النارى والأبيض المضبوطان للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

 

 

 

 


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