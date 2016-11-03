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القوات العراقية تقتحم حى "الانتصار" شرقى مدينة الموصل

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القوات العراقية تقتحم حى "الانتصار" شرقى مدينة الموصل القوات العراقية تقتحم حى "الانتصار" شرقى مدينة الموصل

>بغداد (أ ش أ)

اقتحمت القوات العراقية المشتركة اليوم الخميس، حى الانتصار فى الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق فى إطار معارك تحرير الموصل.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" عبد الأمير رشيد يارالله- فى تصريح صحفى- أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث للتدخل السريع تمكنت من اقتحام حى الانتصار شرقى الموصل وتحرز تقدما على الأرض ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وكانت انفجارات ضخمة سمعت شرق مدينة الموصل صباح اليوم والتى تشمل أحياء الانتصار والكرامة السماح التى تقترب منها القوات العراقية.

كما تمكنت قوات "الحشد الشعبي" من السيطرة على قرية"المصايد" غرب مدينة الموصل اليوم، بعد اشتباكات مسلحين من داعش استمرت لثلاث ساعات، وشرعت فى تطهير القرية من العبوات الناسفة.. بينما فجرت القوات سيارة مفخخة خلال تقدمها باتجاه قريه "السهاجي" فى محور الجنوب الغربى للموصل.

 

 


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