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القبض على جزار يبيع اللحوم المجمدة المستوردة باعتبارها «بلدى» فى دمياط

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القبض على جزار يبيع اللحوم المجمدة المستوردة باعتبارها «بلدى» فى دمياط القبض على جزار يبيع اللحوم المجمدة المستوردة باعتبارها «بلدى» فى دمياط

المضبوطات

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث بمحافظة دمياط، من ضبط “إبراهيم .ع.م” سن 32 جزار، مقيم بناحية عزبة البرج دائرة مركز دمياط، لبيعه اللحوم المجمدة المستوردة للمواطنين على أنها لحوم بلدية، وذلك عقب قيامه بفكها وإعادة تعبئتها داخل المحل الخاص به بذات الناحية، للاستفادة من فروق الأسعار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط المتهم حال قيادته السيارة رقم ط د ر 2734 ربع نقل بيضاء اللون محملة بعدد ( 10 ) براميل بداخل كل منها كمية من اللحوم والأكباد المجمدة المستوردة تزن جميعها نحو “500″ كجم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بملكيته للمضبوطات وقيامه بإعادة تعبئة اللحوم والأكباد المضبوطة لبيعها على أنها لحوم بلدى والاستفادة من فرق السعر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11068 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لذلك فقد وجه اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن دمياط، بضرورة تكثيف الحملات التموينية ومكافحة قضايا الغش التجارى بكافة صورها، والعمل على ضبط مرتكبيها، لما يترتب عن تلك الجرائم من أضرار صحية تضر بالمواطنين وأضرار مالية تضر بالاقتصاد القومى.

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أونا

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