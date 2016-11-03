إخلاء سبيل 7 مصريين وأجانب لإدارة مكتب تخديم فلبينيات بدون ترخيص

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله المهدى، إخلاء سبيل 5 مصريين وفلبينيتين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم بعد إلقاء القبض عليهم لإدارتهم مكتب تخديم بدون ترخيص بالدقى.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد مؤمن وكيل أول نيابة الدقى، عن أن صاحبة مكتب عمل مصرية تستعين بنجل شقيقتها وأخرى فلبينية، فى استغلال الفلبينيات الراغبات فى العمل والمنتهيات إقامتهن للعمل لصالحها مقابل تقاضيها مبالغ مالية، فوجهت لها النيابة تهمة إدارة مكتب تخديم بدون ترخيص كما أمرت النيابة بترحيل من انتهت إقامتهن من الفلبينيات اللاتى تم ضبطهن بالمكتب.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على صاحبة مكتب وابن شقيقتها وسيدة فلبينية لاستغلالهم السيدات الفلبينيات بمنطقة أرض اللواء بالدقى.

ووردت معلومات إلى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام نبيلة.ع.أ، 47 سنة، صاحبة مكتب ومقيمة بمنطقة فيصل بالهرم بنشر إعلان تستغل فيه السيدات الفلبينيات فى العمل كخادمات بعد تهريبهن للبلاد .