الحريري يتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني من كتل الكتل السياسية

أعرب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل والذي كلفه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيل الحكومة عن تطلعه لتشكيل حكومة وفاق وطني من كل الكتل السياسية بما فيها تلك التى امتنعت عن ترشيحه “عملا بالدستور”.

وقال الحريرى – في كلمة عقب تكليفه برئاسة الحكومة – إنه يتطلع إلى “تشكيل حكومة تواكب العهد الجديد وتمكننا من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها اللبنانيون”.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد كلف – في وقت سابق اليوم – سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق, بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل على دعم 112 نائبا من أصل 126 نائبا.

وأضاف الحريرى”أتطلع إلى تشكيل حكومة تضع حدا لمعاناة الوطن والمواطنين طوال عامين ونصف من الفراغ والشلل والجمود، وتعمل على انجاز قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل وتشرف على إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها”.

وتابع: أتطلع الى تشكيل حكومة تعيد ثقة العرب والعالم فى لبنان ومؤسساتها وسياحتها وتحمى بلدنا من النيران المشتعلة حوله وتمكننا من مواجهة الإرهاب ومواجهة النزوح وتعطى الأمل لشبابنا وشاباتنا.

وأعرب الحريرى عن شكره للرئيس عون على ثقته به والنواب الذين رشحوه لهذه المهمة الوطنية التي أنطلق فيها منفتحا على جميع الكتل النيابية.

وأثنى الحريرى على الجهد الاستثنائي الذى قام به الرئيس تمام سلام في مرحلة صعبة وحساسة, لحماية وحدة البلاد والشرعية والمؤسسات ووصف الحريرى تمام سلام بأنه كان خير أمين على الدولة والعيش الواحد والسلم الأهلي في لبنان.

أ ش أ