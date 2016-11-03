التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر: حصر 1800 وحدة متضررة حتى اليوم

البحر الأحمر – عماد عرفة

أعلن مجدى حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، أن لجان الحصر التى تقوم بعملية حصر للأسر المتضررة بغارب وصلت لـ1800 أسرة متضررة حتى الآن.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة لجان حصر فرعية مقسمة بمناطق مدينة غارب المختلفة، من بينها لجنة خاصة بحضر أضرار المحلات التجارية بمدينة رأس غارب.

وأشار حسن إلى أن عمليات المساعدات والمعاونات تصل لمدينة غارب من جهات مختلفة، مشيرًا إلى أن وصلت مؤخرًا قافلة متنوعة من هيئة قناة السويس، حيث استقبلت اليوم الخميس لجنة الإغاثة 300 مرتبة و300 بطانية و300 مخدة مقدمة من قرية البرنسيسة السياحية بالغردقة .

كما استقبلت اللجنة 500 كرتونة مواد غذائية جافة من الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت لتقديم المساعدات لأهالينا بمدينة رأس غارب.

واستمرار لأعمال المساعدات اليوم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر قامت شركة بتروكوين للخدمات البترولية بتقديم عدد 300 كرتونة بها مواد غذائية " أرز - زيت - مكرونة - فاصوليا - لوبيا - عدس - صلصة - شاى".

كما وصل أمس لمدينة غارب ممثلون عن هئية قناة السويس الذين قدموا 1000 بطانية و1000 كرتونة تحتوى على أغذية جافة وعربية محملة بالأدوية و50 خيمة إيواء وسوف يتم التوزيع بمساعدة العاملين بالإدارة الاجتماعية برأس غارب .