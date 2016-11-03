سكرتير عام البحر الأحمر: قرعة وحدات إسكان المتضررين بغارب بعد المعاينة

البحر الأحمر – عماد عرفة

قال اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ورئيس لجنة القرعة لوحدات الأسر المتضررة بمدينة رأس غارب، إنه سوف يتم عمل القرعة مساء اليوم بقاعة أوركيدا بمدينة رأس غارب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب عدم أتمام القرعة صباح اليوم أن هناك عدد من الأهالى شككوا فى أعداد المنازل المتضررة، ومعاينتها، مؤكدا على أن رجال الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تقوم بمعاينة أخيرة للمنازل والكشوف من جديد، لوضوح أجراءات القرعة التى سوف تتم أمام الجميع.

وأكد سكرتير عام البحر الأحمر، أن الكشوف التى وصلت للجنة من المنازل المتضررة والتى تجرى لها القرعة 479 منزل سيتم تسليمهم وحدات سكنية وأجراء القرعة بمجرد أنهاء الهيئة الهندسية من عملية المعاينة الأخيرة والتأكد من المستحقين.

كما أعلن اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن سوف تجرى قرعة أخرى لـ1008 وحدة سكنية تابعة للإسكان، عقب إنهاء قرعة المتضررين من السيول، حتى لا يصاب المقدمين فى وحدات الإسكان بحالة قلق بالنسبة لتقديمهم فى وحدات الإسكان بالمدينة.