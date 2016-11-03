رسالة دكتوراه تطالب بضرورة توعية الشباب بطرق إستخدام الإنترنت

المنوفية _ محمد فتحي

توصلت دراسة بحثية حصلت فيها الباحثة منى عبد السلام على درجة الدكتوراة في تخصص الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، إلى تأثير الإعلام التربوي عبر الإتصال بالمواقع الإليكترونية على حرية الرأي العام لدى الطلاب حول ما يحدث في المجتمع.

كما توصلت الدراسة " دور المواقع الإليكترونية في إدراك القائم بالإتصال بالإعلام المدرسي لمناخ حرية الرأي وتأثيره على أدائه " إلى أن أخصائي الإعلام التربوي بالمدارس يتأثر بما يحدث حوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أحداث في المجتمع وبالتالي ينتقل هذا التأثير وبشكل مباشر بما يتناقله مع الطلاب ومن ثَّم تأثير الطلاب على الرأي العام وحرية الرأي.

ودعت الدكتورة مني المسئولين بالتربية والتعليم بضرورة تدريب كافة أخصائي الإعلام التربوي بكل المحافظات على استخدام الأجهزة الإتصالية الحديثة والمعلوماتية لمواكبة التطور الذي يحدث بثورة الإتصالات التي يشهدها العالم، إمداد كافة المدارس بأجهزة حاسب لأخصائي الإعلام المدرسي وربطها بالانترنت، توفير مدربين وخبراء في مجال تكنولوجيا الإتصال والمعلومات وعقد دورات تدريبية للأخصائيين، الأهتمام بأنشطة الإعلام التربوي ومتابعتها من قبل المختصين في وزارة التربية والتعليم، تخصيص ميزانية للإرتقاء بمستوى أنشطة الإعلام التربوي والحفاظ على وجودها ضمن الصروح التعليمية والتربوية الأخرى.

الرسالة من أشرف عليها وحكم فيها الدكتورة هناء السيد على أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي بنوعية المنوفية، الدكتور محمد معوض إبراهيم والدكتور محمود حسن إسماعيل الأستاذان بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، الدكتور وائل إسماعيل عبد الباري أستاذ الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس.