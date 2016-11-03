صيدلة الزقازيق تنظم مهرجان عشائر الجوالة على مستوى الجامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، مهرجان تجمع العشائر بكلية الصيدلة تحت شعار "صيدلة تجمعنا " تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة ويهدف المهرجان إلى توطيد أواصر الصداقة بين عشائر الجوالة بالجامعة وتفعيل شعار المهرجان ونشر فكر الجوالة بين الطلاب وتبادل الخبرات بين الجوالين بالجامعة وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة

وأشار الدكتور محمد بركة عميد الكلية فى بيان له أن مجالات التسابق تنوعت بين المجال الديني والمجال الكشفى والمجال الثقافي والمجال الفني بالإضافة إلى القيم والاتجاهات الكشفية المراكز والجوائز ويتم تقديم درع للمراكز الاول والثانى والثالث مدون عليها المركز المحقق كما يتم تقديم شهادة مشاركة لكل المشاركين فى المهرجان مع دبوس المهرجان ويتم تقديم جوائز للمتميزين من الطلاب المشاركين

بدأت فعاليات المهرجان اليوم داخل كلية الصيدلة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء والحفل الختامي من الساعة 8 مساء الى الساعة 9 مساء بحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة والدكتور أشرف صابر مستشار رئيس الجامعة والدكتور هاني وفا منسق الأنشطة الطلابية والدكتور محمد بركة عميد الكلية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة حيث تجمع المشاركون من الكليات وتوجهوا لطابور العرض لتحية العلم.

وفى كلمته وجه الدكتور عبد الحكيم الشكر لطلبة كلية الصيدلة على مجهودهم الكبير في تنظيم المهرجان وحثهم على ضرورة المشاركة المستمرة فى جميع الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة

ثم بدأت فعاليات المسابقات المختلفة وتختتم الفعاليات حفلة سمر ثم الحفل الختامي وتوزيع الجوائز