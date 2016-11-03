السفير الأمريكي يشهد تخرج 240 شاب من برنامج تعليم الإنجليزية

شهد السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت، اليوم، تخرج 240 من الشباب المصري من كافة محافظات الجمهورية عقب استكمالهم الدراسة ببرنامج “شراكة أكسس لدراسة اللغة الإنجليزية”، والذي امتد على مدار عامين كاملين، وقد قدّم برنامج “أكسس” لهؤلاء الطلاب الفرصة لتلقي تدريب عالي الجودة على اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة غير المدرسية لتعلم اللغة.

وقال السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت، فى كلمته للطلاب، “ستكون مهارات اللغة الإنجليزية التي اكتسبتموها رصيدًا هائلًا لكم، ولكن هذا البرنامج وفر لكم أيضًا أدوات للوصول إلى عوالم جديدة من التعلم، وثقافات جديدة، وفرص عمل جديدة، وأن هذا البرنامج له سمعة ممتازة، ويحظى خريجوه بسجل رائع من الأداء كجزء من إرث البرنامج، لديك بالتأكيد مهارات النجاح “.

ويتم تمويل برنامج “أكسيس” من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، والمكتب الإقليمي للغة الانجليزية بسفارة الولايات المتحدة، وقد تولت كل من هيئة “الأميدإيست” والجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظيم الفصول الدراسية للبرنامج والأنشطة اللامدرسية للطلاب، وباستكمال البرنامج، ينضم طلاب هذه الدفعة الجديدة لأكثر من 3200 من الشباب المصري ممن تعلموا اللغة الانجليزية من خلال برنامج “أكسيس” منذ عام 2006.

ويعد برنامج “أكسيس” واحدًا من أكثر من 30 برنامج تقدمها السفارة الأمريكية إلى الآلاف من دارسي ومعلمي للغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر.