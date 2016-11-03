فرنسا: 830 مليون يورو تكلفة إضافية للعمليات العسكرية خلال 2016

كشف وزير الدفاع الفرنسي، جون ايف لودريان، أن تكلفة العمليات العسكرية لفرنسا فى الداخل والخارج سترتفع بواقع 830 مليون يورو خلال العام الجاري.

وقال لودريان- أمام مجلس النواب الفرنسي- أن صافي التكلفة الإضافية للعمليات الخارجية والداخلية سيقترب من 830 مليون يورو فى عام 2016.

و أفاد مصدر مطلع بأن تكلفة العمليات الخارجية، ستصل إلى 1.15 مليار يورو على غرار العامين الماضيين وهو ما يشكل زيادة فى الموازنة المخصصة سلفا بواقع 700 مليون يورو.

وفى المقابل، أوضح المصدر أن موازنة عملية “الحارس” لتأمين الأراضي الفرنسية بعد اعتداءات يناير 2015 ستتراجع العام الجارى إلى 145 مليون يورو فى مقابل 176 مليون يورو فى عام 2015.

يشار إلى أن فرنسا أطلقت فى سبتمبر 2014 عملية “شامال” العسكرية فى منطقة الشرق الاوسط ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بالإضافة إلى عملية “برخان” فى منطقة الساحل والصحراء فى اغسطس 2014 وعملية “سانجاريس” فى جمهورية افريقيا الوسطي التى انتهت فى 31 أكتوبر الماضي.

ويشارك 8 آلاف جندى فى عمليتى “شامال” و”برخان” بالإضافة إلى 7 آلاف جندى فى إطار عملية “الحارس” وهو ما يمثل تعبئة غير مسبوقة للجيش الفرنسى منذ عقود.