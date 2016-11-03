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الخارجية الروسية: القاهرة وموسكو نفذتا جزءًا كبيرًا من خطة تأمين المطارات

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الخارجية الروسية: القاهرة وموسكو نفذتا جزءًا كبيرًا من خطة تأمين المطارات الخارجية الروسية: القاهرة وموسكو نفذتا جزءًا كبيرًا من خطة تأمين المطارات

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القاهرة وموسكو نفذتا جزءًا هامًا من خطة تأمين المطارات، وفقًا لما ذكره موقع “سبوتنيك” الروسي منذ قليل.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن خطة مشتركة لزيادة مستوى الأمن في المطارات في مدن مثل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وكذلك تهيئة الظروف لعدم تكرار مأساة 31 أكتوبر، قد تم اعتمادها، وأن نفذت بالفعل جزءا كبيرا منها.

 وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أنه قد بدأ عمل منهجي ومكثف بين مصر وروسيا لتحسين أمن الطيران.

 وذكرت زاخاروفا أن العمل في الأمور التي تم تحديدها وخلق الظروف الضرورية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين وتأمين بقاء المواطنين الروس في المنتجعات المصرية، قد تم إنجازه بشكل ناجح.

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