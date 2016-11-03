«زيدان» ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في 2016

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي، قائمة بأسماء المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب لعام 2016.

وضمت القائمة عشرة مدربين وهم، مدرب المنتخب الويلزي كريس كولمان، مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لويس إنريكي مدرب برشلونة.

وضمت القائمة كذلك، الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الانكليزي، إضافة إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي.

وسيتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب بناء على عملية تصويت مدمجة، حيث سيكون 50٪ من القرار مبنيا على اختيارات جميع مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم، بينما سيتوزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه عشاق كرة القدم، والصحفيون.

وستجري عملية التصويت على اختيار أفضل مدرب لعام 2016، في الفترة الممتدة بين 4 و22 نوفمبر الجاري، على أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اسم الفائز في الثاني من يناير عام 2017.

> يذكر أن مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي، فاز بجائزة أفضل مدرب لعام 2015، بعد قيادته للفريق الكاتالوني للتويج بلقب الدوري الإسباني والكأس المحلية.