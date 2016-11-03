أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. “ريهام سعيد” تنجح في جمع تبرعات لمتضرري السيول بحملة “كلنا مصريين”

Google+ Print
بالصور.. “ريهام سعيد” تنجح في جمع تبرعات لمتضرري السيول بحملة “كلنا مصريين” بالصور.. “ريهام سعيد” تنجح في جمع تبرعات لمتضرري السيول بحملة “كلنا مصريين”

كتب: عمر جمال

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن نجاحها في جمع عدد كبير من التبرعات والمساعدات ضمن حملة “كلنا مصريين” التى أطلقتها مؤخرًا في برنامجها “صبايا الخير” على قناة النهار، لمساعدة الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى منطقة رأس غارب.
> وساهم محافظ البحر الأحمر بتوفير مكان لتخزين التبرعات فور وصولها لإنهاء عملية الفرز ومن ثم توزيع التبرعات على المتضررين، ومن المقرر أن تتجه الإعلامية ريهام سعيد وفريق الحملة إلى رأس غارب غدا الجمعة لتصل التبرعات لأهالى رأس غارب المتضررين من السيول.
> يذكر أنه تم إطلاق حملة “كلنا مصريين” يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس وسط تفاعل كبير من المصريين وأهالى الخير حيث جمعت الحملة 2 مليون بطانية وعدد كبير من الملابس والأغذية التى ملأت 3 مستودعات أسفل أحد العمارات السكنية فى ميدان لبنان كما يتواجد حاليا عدد كبير من الشباب المتطوعين للمشاركة فى عملية فرز التبرعات، والتى لم تقتصر على الأغذية فقط ولكن هناك مراتب وغسالات وثلاجات والعديد من الأشياء التى أتى بها أهل الخير من المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا