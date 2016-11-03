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بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال الجنسية الروسية

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بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال الجنسية الروسية بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال الجنسية الروسية

ستيفن سيجال

أعلن الكرملين،عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قرارًا بمنح الجنسية الروسية للممثل الأمريكي ستيفن سيجال.

وسبق أن منح بوتين الجنسية الروسية في 2013 للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو.

وسيجال ممثل ومعلم فنون الدفاع الأيكيدو، وكاتب سيناريو ومنتج و ممثل أمريكي من أصل يهودي، ينتمي إلى جيل أبطال أفلام الحركة أمثال: سيلفستر ستالون، تشاك نوريس، آرنولد شوارزنيجر، دولف لندجرين، جين كلود فان دام، بروس ويليس الذين اشتهروا في كثير من أفلام هوليوود خلال فترة الثمانينات ونهاية التسعينات .

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