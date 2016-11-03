هيرميس: طارق عامر أبلغنا بالتوقيع قريبًا على قرض صندوق النقد الدولى

كتب هانى الحوتى

كشف محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس ، عن تفاصيل اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع محللى بنوك الاستثمار ظهر اليوم الخميس، مضيفًا أن الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة واحدة شمل شرح كامل من محافظ البنك المركزى لقراراته الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف.

وأكد عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طارق عامر أبلغ المشاركين بالاجتماع عن توقيع مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى قريبًا، وأن الرئيس السيسي يدعم قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن التعويم، مضيفًا أن "عامر" أبلغنًا أيضًا، أن قرار تعويم الجنيه تحرير كامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما يحدث لأول مرة فى مصر، ولأول مرة فى كثير من الدول الناشئة.

وقال محمد عبيد، إن طارق عامر، أبلغنا بتلقيه ردود أفعال إيجابية من المؤسسات الدولية على قرار التعويم، داعيًا محللى البنوك إلى تشجيع المؤسسات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأكد عبيد، أن طارق عامر، أبلغنا بعدم طرح البنك المركزى أية عطاءات استثنائية أخرى للسيطرة على سعر الصرف، سوى 100 مليون دولار اليوم فقط لتوفير السيولة بالبنوك، كما ألغى البنك أية قيود على حرية التداول.