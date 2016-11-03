توقف حركة الصيد والملاحة بسبب الطقس بكفر الشيخ

تعرضت المدن والقرى الساحلية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيىء وأمطار تسببت في توقف حركة الصيد والملاحة بميناء الصيد بالبرلس وبحيرة البرلس، حرصا على سلامة الصيادين والمراكب، خاصة بعد ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، تعرضت مراكز ومدن الرياض والبرلس وسيدى سالم ومطوبس لأمطار غزيرة فرضت على السائقين توخى الحذر فى القيادة على الطرق العمومية والفرعية خوفا من وقوع حوادث .

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية من استعداداتها لإزالة المياه وتسيير الحركة المرورية .