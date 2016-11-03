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العراق يعلن نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء عملية الموصل

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العراق يعلن نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء عملية الموصل العراق يعلن نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء عملية الموصل

رشيفية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، نزوح أكثر من عشرين ألف شخص منذ انطلاق عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي يوم 17 الشهر الماضي.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنها استقبلت اليوم 559 نازحاً من مناطق حويجة (شمال الموصل) ، كوكجلي، قراج، القيارة، الموصل والنمرود”.

وأضافت “تم نقل هؤلاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، ومخيم جدعة في ناحية القيارة بمحافظة نينوي، إضافة إلى مخيم حسن شام في ناحية الخازر ومخيم ديبكة في قضاء مخمور (جنوب شرق الموصل)”.

وأشارت إلى أن أعداد النازحين في مخيمات الوزارة وصلت منذ انطلاق عمليات تحرير نينوي، 20 ألفا و87 نازحا.

ويوم أمس، أعلن مسؤول عراقي، نزوح 16 ألف شخص منذ انطلاق معركة تحرير الموصل.

وفي 17 أكتوبر الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوي، إلى جانب “البيشمركة “.

وتسود المخاوف على مصير نحو 1.5 مليون شخص لا يزالون داخل المدينة، وسط توقعات من الأمم المتحدة بفرار ما يصل إلى مليون شخص، وكذلك استخدام تنظيم “داعش” للمدنيين كدروع بشرية.

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