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دار معوض في تعاون مع مدونة الأزياء مرام

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الثلاثاء 01-11-2016 20:42

تتألق مجموعة "لوف إم" Love M من مجوهرات معوّض بتصاميمها التي تبعث أجواء من الحب والرومانسية. وتتضمن التصاميم تشكيلة متنوّعة من القلادات والأساور والأقراط والخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض والوردي عيار 18 قيراطًا والمرصّعة بأحجار الألماس البرّاقة.
وفي حملتها الإعلانية الجديدة، اختارت دار معوض للمجوهرات مدوّنة الأزياء مرام لتمثّل مجموعة Love M والتي وصفتها مرام بأنها المفضلة بالنسبة إليها كونها تتميز بتصاميم أنيقة ومتنوعة يمكن التزيّن بها في أغلب الأوقات والمناسبات.
شاهدي الفيديو لتتعرّفي أكثر على مجموعة Love M من مجوهرات معوّض.

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سيدتي