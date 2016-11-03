النجمات البريطانيات هن الأكثر أناقة في حفل جوائز "هاربر بازار"

أقيم حفل توزيع جوائز "هاربر بازار" Harper's Bazaar السنوي للنساء في لندن، بحضور عدد كبير من النجمات العالميات والنجمات البريطانيات اللوتي تفوّقن بأناقتهن على الجميع، وبدون غاية في الجمال. وبذلك، أثبتت النساء في بريطانيا أنّ لهن حصة كبيرة من الأناقة والتميّز.

ومن أجمل إطلالات المناسبة كانت إطلالة النجمة الشابة ايما واتسون Emma Watson، التي اختارت فستاناً ذا تصميم مرهف وناعم من أحدث مجموعات دار ديور Dior ، من الشيفون الأسود المزيّن برسومات مرحة. وكانت إطلالة عارضة الأزياء والممثلة روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whitley أيضاً من الإطلالات المميّزة، لا سيّما أنها اتّسمت بالعصرية، وقد اختارتها من دار سانت لوران Saint Laurent.

أما النجمة الجميلة كيرا نايتلي Keira Knigtley فقد تألقت بإطلالة ناعمة باللون الأخضر، هي عبارة عن فستان من قماش التول، وحمل توقيع دار اردم Erdem. . وقد حضرت الحفل النجمة البريطانية المخضرمة "اليزابيت هيرلي" Elizabeth Hurley فبدت غاية في الأناقة في فستان ناعم من الدانتيل باللون الفوشيا.

ومصممة الأزياء العالمية "دوناتيلا فيرساتشي" Donatella Versace حضرت الحفل بفستان من تصميمها باللونين الأسود والكحلي.

إطلالات مميزة للنجمات العالميات بشكل عام، وللبريطانيات بشكل خاص، في حفل توزيع جوائز "هاربر بازار" Harper's Bazaar ، فشاهديها بالصور هنا.