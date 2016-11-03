إطلالتك بالجينز على خطى هؤلاء النجوم

جميعنا نراقب إطلالات نجومنا المفضلين سواء على السجادة الحمراء أو في أيامهم العادية، ودائماً ما نسعى إلى اعتماد أسلوب في أزيائنا يشبه إلى حد كبير أسلوبهم إن كان بالتصاميم أو بالألوان.

ولطالما كان الجينز الزيّ المفضل لدى العديد من الشباب في أزيائهم اليومية كونه يضفي راحة وحرية على الحركة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشاهير الذين يعتمدون على الجينز في أغلب إطلالاتهم اليومية. فمنهم من يعتمد على إطلالة كلاسيكية بالجينز مثل النجم توم كروز Tom Cruise ومنهم من يعتمد على إطلالة عصرية شبابية بالجينز حيث يرتديه مع ستر جلدية وأحذية طويلة مثل النجم جيسون ديرولو Jason Derulo، كما يعتمد بعض النجوم على إطلالات بسيطة كارتداء الجينز مع بلوزة خفيفة مثل النجم اللبناني وائل كفوري أو ارتدائه على المسرح مع سترة البدلة كالنجم التونسي صابر الرباعي.

شاهد الصور المرفقة أعلاه واختر الإطلالة التي تناسبك منها.