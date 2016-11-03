ضبط المسجون الهارب من نيابة الخانكة داخل عيادة خاصة أثناء علاج قدمه

القليوبية – محمد قاسم

تمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم الذى استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية مخدرات، وذلك داخل إحدى العيادات الخاصة كان يقوم بعلاج قدمه بعد إصابتها بكسر نتيجة قفزة من فوق سور حديد بالمحكمة.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدة مأموريات برئاسة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، تم تكليفها بسرعة ضبط المتهم الهارب، وتمكن فريق البحث من القبض عليه أثناء وجوده فى عيادة خاصة بالخانكة، يقوم بـ"تجبيس" رجله بسبب إصابتها بكسر نتيجة قفزة من سور حديد أثناء هروبه.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا يفيد بهروب المسجون "أيمن ذ م" من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه بعد ضبطه فى قضية مخدرات "هيروين"، وبسؤال الحرس قال إن المتهم استطاع أن يفلت يده من "الكلبش" وهرب.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21556 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد قاسم وكيل أول النيابة بحجز 7 أمناء شرطة وضابط نظامى وآخر بالمباحث، لحين وصول تحريات الأمن العام واستدعاء مأمور المركز ونائبه لسؤالهما برئاسة المستشار أمير ناصف، وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.