أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث دكرنس بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 10 لفافات من نبات البانجو وزنت قرابة 30 كيلو جرام.

 

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، أكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من "محمد م ع أ" 26 سنة ، عاطل ومقيم قرية "ديمشلت" دائرة المركز، والسابق اتهامه فى قضيتين " مخدرات وسلاح "، و"علاء م أ ح ا" 26 سنة، عاطل ومقيم بقرية "الزعارتة" دائرة مركز الزرقا دمياط، و"محمد ط ج م" 21 سنة، عاطل ومقيم بقرية "السرو" دائرة مركز دمياط، بتكوين تشكيلًا عصابيًا بزعامة الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بالقرب من قرية "المحمودية" دائرة المركز حال استقلالهم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "ط د م  7582  نقل" قيادة الثانى، وبتفتيش السيارة عثر بصندوقها الخلفى على "10" لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنوا قرابة 30 كيلو جرام مخبأة أسفل بعض كراتين الأدوات المنزلية.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17429/2016 جنايات المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365