ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 30 كيلو بانجو بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث دكرنس بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 10 لفافات من نبات البانجو وزنت قرابة 30 كيلو جرام.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، أكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من "محمد م ع أ" 26 سنة ، عاطل ومقيم قرية "ديمشلت" دائرة المركز، والسابق اتهامه فى قضيتين " مخدرات وسلاح "، و"علاء م أ ح ا" 26 سنة، عاطل ومقيم بقرية "الزعارتة" دائرة مركز الزرقا دمياط، و"محمد ط ج م" 21 سنة، عاطل ومقيم بقرية "السرو" دائرة مركز دمياط، بتكوين تشكيلًا عصابيًا بزعامة الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بالقرب من قرية "المحمودية" دائرة المركز حال استقلالهم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "ط د م 7582 نقل" قيادة الثانى، وبتفتيش السيارة عثر بصندوقها الخلفى على "10" لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنوا قرابة 30 كيلو جرام مخبأة أسفل بعض كراتين الأدوات المنزلية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17429/2016 جنايات المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.