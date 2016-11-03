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الإجهاض يهدد بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة

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الإجهاض يهدد بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة الإجهاض يهدد بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة

حذر أطباء من الكلية الملكية في لندن من أن النساء اللاتي تعرضن للإجهاض أثناء الحمل يواجهن خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، حيث ظهرت أعراض هذا الاضطراب على ثلث السيدات اللاتي فقدن الأجنة في مراحل الحمل المبكرة.

ويصنف هذا المرض بأنه مرض نفسي يتسبب في اهتزاز فهم الشخص لذاته والعالم من حوله والى تشكل أحاسيس العجز لديه، وينتج جراء تعرض حياة الشخص أو مقربين منه لحادث كارثي أو اكثر وتهديد للحياة، وتظهر الأعراض النفسية والجسدية في غضون نصف عام بعد الحدث الصادم.

وتقول الدكتورة جيسيكا فارن برايس، التي أجرت دراسة لموقع بي إم جي أوبن الطبي، على 90 سيدة لخوفهن من الإجهاض أو الحمل خارج الرحم، إن عددا قليلا فقط تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة الكامل، لكن الكثيرات عانين مستويات قلق معتدلة أو حادة.

وحتى بعد الحمل الصحي يجري مسح لجميع النساء خوفا من التعرض للاكتئاب خلال الستة أسابيع الأولى، ولكن بعد الإجهاض لا توجد أية اختبارات عاطفية روتينية.

ومن جانبها تدرس الدكتورة فارن برايس وزملاؤها المزيد من النساء لمعرفة ما اذا كان يمكنهم تحديد السيدات العرضة للخطر وبحاجة لدعم.

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