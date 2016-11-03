رئيس سنغافورة يزور الأهرامات في ختام زيارته للقاهرة

حرص رئيس سنغافورة توني تان، والوفد المرافق له قبيل مغاردته البلاد اليوم الخميس، على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية حيث أعرب عن سعادته وإعجابه بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.

واستقبل الرئيس السنغافوري، أشرف محى مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار حيث تفقد الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما الأثرية وأبوالهول، واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الاثرية بها.

وكان الرئيس السنغافورى والوفد المرافق له قد قام – أمس – بزيارة تفقدية لمنطقة آثار مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زار الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة أو كنيسة المغارة والمعبد اليهودي بن عزرا بمجمع الأديان.

وغادر رئيس سنغافورة – قبل قليل – القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا توسيع التعاون المشترك وتنشيط التبادل التجارى وفرص الاستثمار في مصر والتعاون في مواجهة الإرهاب.