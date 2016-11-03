أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس سنغافورة يزور الأهرامات قيبل مغادرته البلاد

Google+ Print
رئيس سنغافورة يزور الأهرامات قيبل مغادرته البلاد رئيس سنغافورة يزور الأهرامات قيبل مغادرته البلاد

توني تان رئيس سنغافورة

 حرص رئيس سنغافورة تونى تان والوفد المرافق له، قبيل مغاردته البلاد اليوم، على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، حيث أعرب عن سعادته وإعجابه بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.

واستقبل الرئيس السنغافوري، أشرف محيى مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار، حيث تفقد الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما الأثرية وأبوالهول، واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها.

وكان الرئيس السنغافورى والوفد المرافق له قد قاموا أمس بزيارة تفقدية لمنطقة آثار مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زار الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة أو كنيسة المغارة والمعبد اليهودي بن عزرا بمجمع الأديان.

وغادر رئيس سنغافورة – قبل قليل – القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح ، حيث بحثا توسيع التعاون المشترك وتنشيط التبادل التجارى وفرص الاستثمار في والتعاون في مواجهة الإرهاب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"