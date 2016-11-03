رئيس سنغافورة يزور الأهرامات قيبل مغادرته البلاد

حرص رئيس سنغافورة تونى تان والوفد المرافق له، قبيل مغاردته البلاد اليوم، على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، حيث أعرب عن سعادته وإعجابه بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.

واستقبل الرئيس السنغافوري، أشرف محيى مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار، حيث تفقد الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما الأثرية وأبوالهول، واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها.

وكان الرئيس السنغافورى والوفد المرافق له قد قاموا أمس بزيارة تفقدية لمنطقة آثار مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زار الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة أو كنيسة المغارة والمعبد اليهودي بن عزرا بمجمع الأديان.

وغادر رئيس سنغافورة – قبل قليل – القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا توسيع التعاون المشترك وتنشيط التبادل التجارى وفرص الاستثمار في مصر والتعاون في مواجهة الإرهاب.

أ ش أ