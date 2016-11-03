«اتحاد الصناعات»: قرار «تعويم الجنيه» يشجع على الصناعة والاستثمار

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أن قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه يعتبر قرارا سليما، ويشجع على الصناعة والاستثمار، ويعادل ما بين الصناعة والمنتجات المستوردة.

وأوضح السويدي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القرار سينظم السوق من خلال استخدام العملة الأجنبية، فضلا عن أنه سيقضي على السوق الموازي؛ لأنه أتاح للمصانع والبنوك التعامل وفقا للسوق الحر.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن قرار تعويم الجنيه سيساهم في خلق فرص عمل، حيث إنه يشجع على التصدير والاستثمار الأجنبي في مصر.

أ ش أ