ولد الشيخ يصل صنعاء لمناقشة خارطة الطريق مع وفد “الحوثي-صالح”

وصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أكثر من أسبوع على تقديمه خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن المبعوث الأممي وصل صنعاء قادماً من مطار جيبوتي، وفقًا لوكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يلتقي ولد الشيخ ممثلين عن جماعة “أنصار الله” الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابـق، علي عبد الله صالح، لمناقشة خارطة الطريق المقدمة للأطراف في البلاد.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت مصادر مقربة من الحوثيين والحكومة اليمنية، أن ولد الشيخ سيصل صنعاء، الخميس، للقاء وفد “الحوثي-صالح” التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئياً على الخارطة واعتبارها “أرضية للنقاش”.