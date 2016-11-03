شريف إسماعيل يلتقي نائب رئيس غينيا ويؤكد: نسعى لخفض عجز الموازنة

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في إطار زيارته للقاهرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة المصرية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له، مؤكداً الحرص علي دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وفى مقدمتها التشييد والمقاولات، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، والتدريب المهني والفني، والترويج للأفواج السياحية الوافدة إلي مصر، مشيرًا إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري في قطاع الطاقة، موضحًا أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يهدف لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلي 6%، ويتزامن معه تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف القاويش، أن المهندس شريف إسماعيل أعرب عن تطلعه للحصول على دعم حكومة غينيا الاستوائية ، لمشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في ظل الكفاءة والمهنية المشهودة لها لتولي هذا المنصب الدولي.

وأعرب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن شكره علي حفاوة الاستقبال، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات إعداد الكوادر وتأهيل الموارد البشرية، والتعاون في القطاع الزراعي، والصناعات الدوائية، حيث يتم تصنيع الدواء المصري بغينيا الاستوائية، مؤكداً حرص بلاده علي قدوم المزيد من الشركات المصرية للمساهمة في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك في ضوء الأداء المتميز لشركة المقاولون العرب في السوق الغيني الاستوائي، مشيراً إلي توجه حكومته لتنويع مصادر الدخل القومي في بلده.