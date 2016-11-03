أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات بألمانيا وواحد منها قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شريف إسماعيل يلتقي نائب رئيس غينيا ويؤكد: نسعى لخفض عجز الموازنة

Google+ Print
شريف إسماعيل يلتقي نائب رئيس غينيا ويؤكد: نسعى لخفض عجز الموازنة شريف إسماعيل يلتقي نائب رئيس غينيا ويؤكد: نسعى لخفض عجز الموازنة

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في إطار زيارته للقاهرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة المصرية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له، مؤكداً الحرص علي دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وفى مقدمتها التشييد والمقاولات، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، والتدريب المهني والفني، والترويج للأفواج السياحية الوافدة إلي ، مشيرًا إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري في قطاع الطاقة، موضحًا أن برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلي 6%، ويتزامن معه تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف القاويش، أن المهندس شريف إسماعيل أعرب عن تطلعه للحصول على دعم حكومة غينيا الاستوائية ، لمشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في ظل الكفاءة والمهنية المشهودة لها لتولي هذا المنصب الدولي.

وأعرب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن شكره علي حفاوة الاستقبال، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات إعداد الكوادر وتأهيل الموارد البشرية، والتعاون في القطاع الزراعي، والصناعات الدوائية، حيث يتم تصنيع الدواء المصري بغينيا الاستوائية، مؤكداً حرص بلاده علي قدوم المزيد من الشركات المصرية للمساهمة في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك في ضوء الأداء المتميز لشركة المقاولون العرب في السوق الغيني الاستوائي، مشيراً إلي توجه حكومته لتنويع مصادر الدخل القومي في بلده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"