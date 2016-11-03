تأجيل استئناف «جنينة» في اتهامه بنشر أخبار كاذبة لـ 10 نوفمبر

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 10 نوفمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، فيما صد القرار برئاسة المستشار كريم الصفتي،أحمد معوض أحمد كمال، وأمانة سر محمد المصري، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة – أول درجة – جنح القاهرة الجديدة، قضت – في وقت سابق – بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنية، وكفالة 10 آلاف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني – في قوت سابق – المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة، بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، حين رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.