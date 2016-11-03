اتحاد الصناعات: تعويم الجنيه لن يرفع من معدل التضخم

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، سيعمل على ضبط الأسواق، نظرًا لأن أسعار السلع كانت ترتفع خلال الفترة الماضية بشكل غير منطقي، وفقًا للشائعات الصادرة من السوق السوداء حول أسعار الدولار، مطالبًا بضرورة السماح لمكاتب الصرافة المعتمدة بالعمل فى بيع وشراء الدولار، خاصة وأن القرار وضع الجنيه بسعره العادل.

وأضاف البهي، أن القرار لن يحدث موجة تضخمية بالأسعار، نظرًا لأن تلك الموجة سبق وحدثت بالفعل، وذلك لأن البنوك كانت لا تتمكن من توفير الدولار لفتح اعتمادات استيرادية للمستوردين، حتى لاستيراد السلع الأساسية، بجانب مخاطر القانونية عند التعامل مع السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى حدوث “انكماش بالسوق” تمثل فى نقص المعروض من السلع، ما أدى لارتفاع أسعارها.

وأوضح أن القرار له تـأثيرات إيجابية عديدة، نظرا لعدم احتساب فارق تدبير العملة بالنسبة للصناع والمستوردين، وهو الأمر الذى كان له آثار سلبية بالغة على الاستثمار وهدد بخروج الشركات العالمية من السوق المصرى، بسبب تحملها ضرائب وهمية على مبيعاتها، كما أن تحرير سعر الصرف سينهى أزمة نقص السلع الأساسية.