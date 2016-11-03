إيمان عز الدين: العلاقات «المصرية الكويتية» متميزة في كافة المجالات

أكدت الاعلامية إيمان عز الدين، أن العلاقات المصرية الكويتية متميزة جدًا فى كافة المجالات، ومثال يحتذى به حيث تحتل مصر مكانة خاصة لدى الشعب الكويتى، لافتة إلى أن المصريين فى الكويت يجدون معاملة مميزة ولهم وضع خاص باعتبارهم شركاء فى بناء الكويت .

وقالت عز الدين، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنها قامت بزيارة خاصة لدولة الكويت، تضمنت العديد من اللقاءات على عدة مستويات، حيث استهلت زيارتها بزيارة الى الكنيسة المصرية فى الكويت، ولقاء مع الأنبا بيجول والأنبا بولا وقيادات الكنيسة هناك، حيث تم تأكيد التقارب الشديد بين أبناء الوطن الواحد، وعدم وجود أى مجال لأي فصيل أو طيف سياسى مدفوع من الخارج لزرع أية فتن داخل المجتمع المصرى، وعدم قدرة أى قوة من قوى الشر التأثير على نسيج المجتمع المصرى .

وأضافت أنها شاركت فى افتتاح مركز الشيخ جابر الثقافى والذى وصفته بأنه منارة ثقافية جديدة للمجتمع الكويتى بصفة خاصة والعربى بصفة عامة، نظرًا لما يتضمنه المركز من قاعات للمسرح والسينما وغيرها من مختلف الفنون التى تعمل على رفع ثقافة المجتمع وتدعيم القوى الناعمة فى المجتمع العربى لمقاومة الاٍرهاب والفكر المتطرف .

وأشارت عز الدين إلى أنها قامت بزيارة لبيت المصريين فى الكويت وهو مقر السفارة المصرية، والتقت السفير المصرى فى الكويت ياسر عاطف وأعضاء السفارة المصرية ،حيث تم تناول أبرز المشكلات التى تعانى منها الجالية المصرية فى الكويت، وما يمكن تقديمه من حلول من أجلهم .

كما استمعت لتحليل متميز من السفير المصرى بأبرز المشكلات التى تواجهها السفارة، وبخاصة مشكلة تراجع تحويلات المصريين فى الكويت إلى مصر والتى تم تنفيذها من جهات معادية لمصر تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

وأوضحت عز الدين، أنها شاركت فى الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة البرلمانية فى مصر، والذى أقيم تحت رعاية الشيخة فريحة الجابر الأحمد الصباح، وبحضور وفد برلمانى وإعلامي مصرى، وتم تكريمها فيه لدورها فى خدمة القضايا المصرية والعربية و تأثيرها فى المشهد الاعلامى.

كما تم تكريم العديد من رؤوساء مجلس الأمة الكويتيين السابقين بمشاركة متميزة، كان على رأسها السفير المصرى فى الكويت ياسر عاطف، ومبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق .

وقالت إنه تم استضافتها فى عدد من البرامج التليفزيونية والاذاعية كان من أهمها “مساء الخير يا كويت”، والبرنامج الخاص بتغطية افتتاح مركز جابر الثقافى، والذى استضاف عدد محدد من ضيوف الافتتاح، بالاضافة الى لقاء فى الاذاعة الكويتية الرسمية، وأخيرًا كان لها لقاء فى قناة “الشاهد” مع الاعلامى الكويتى المتميز محمد المُلا .

وأضافت إيمان عز الدين، أنها التقت عددًا من أبرز الشخصيات الكويتية، بالإضافة إلى عدد من رموز الجالية المصرية فى الكويت .