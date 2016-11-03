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"الخارجية" تنصح مواطني الدولة المتواجدين في جاكرتا بتوخي الحذر

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"الخارجية" تنصح مواطني الدولة المتواجدين في جاكرتا بتوخي الحذر "الخارجية" تنصح مواطني الدولة المتواجدين في جاكرتا بتوخي الحذر

نصحت خدمة تواجدي المقدمة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمخصصة للمسافرين من مواطني الإمارات العربية المتحدة لضمان أمنهم وسلامتهم، عبر حسابها الرسمي في تويتر مواطني الدولة المتواجدين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد بمنطقة وسط جاكرتا وكذلك في حديقة موناس ومنطقة تامرين والشوارع المؤدية لها يوم غد الجمعة 4 نوفمبر.

وقالت في تغريدة عر تويتر "نرجو من مواطني الدولة المتواجدين في جاكرتا توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد بمنطقة وسط جاكرتا".

وأضافت "ونرجو من مواطني دولة الامارات في جاكرتا أخذ الحيطة والحذر خصوصاً في حديقة موناس ومنطقة تامرين والشوارع المؤدية لها يوم غد الجمعة 4 نوفمبر".

وكانت الشرطة الإندونيسية قد نشرت مركبات مدرعة وأفراداً مسلحين في العاصمة جاكرتا قبل احتجاج مخطط له يوم غدٍ الجمعة من جانب جماعات متشددة ضد حاكم جاكرتا وأول شخص من أصول صينية يتولى المنصب.

 

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