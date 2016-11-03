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مقتل محامى على يد بائع خضار بعد مشادة كلامية بينهما فى الدقهلية

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مقتل محامى على يد بائع خضار بعد مشادة كلامية بينهما فى الدقهلية مقتل محامى على يد بائع خضار بعد مشادة كلامية بينهما فى الدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

لقى محامى مصرعه، اليوم الخميس، على يد بائع خضار بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، حيث تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي شربين العام بوصول "محمود السيد صبحى" 28 سنة محامى حر ببندر شربين، مصاب بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ. 

 

وبسؤال الأهالى، أكدوا حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين "حسن رمضان حايس" 30 سنة، بائع خضار، على إثر خلاف بين أحد أقارب بائع الخضار، وأثناء مقابلة المحامى لبائع الخضار نشبت مشادة بينهما، فقام الأخيرة بطعنه بسلاح أبيض فى الصدر ولقى حتفه.

 

تم إعداد كمين للمجنى عليه، بالاشتراك مع النقيب شريف خضير معاون المباحث وتم ضبطه، وتم تحرير المحضر رقم 17961 جنايات مركز شربين بالواقعة. 

 


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