«الإحصاء»: 6.6 مليون فرد يعملون بالحكومة بالقطاعين العام والأعمال العام

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن عدد العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام بلغ 6.6 مليون فرد خلال عام 2015/ 2016 .

وأوضح الإحصاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام / الأعمال العام عام 2016، أن عدد العاملين بالقطاع الحكومى بلغ 5.77 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.89 مليون فرد عام2014/2015 بنسبة إنخفاض قدرها 2 % .

وبلغ عدد العاملين من الذكور 4.61 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 4.54 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 1.6% في حين بلغ عدد العاملات من الإناث نحو 1.16 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 1.35 مليون فرد عام2014/2015 بنسبة إنخفاض قدرها 14%

وأضاف أن عدد العاملين بالهيئات الإقتصادية بلغ 342 ألف فرد فى عامى 2015/2016 و 2014/2015

وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين حيث بلغ 156.1ألف فرد بنسبة 45.6 %، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة حيث بلغ 77.5 ألف فرد بنسبة 22.7% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى

ـ ولفت أن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بلغ 5.43 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.546 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة إنخفاض 2.1%. سجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 1.916 مليون فرد بنسبة 35.3% ، يليه قطاع النظام العام وشئون السلامه العامة17.9%ثم قطاع الصحة 13.6% ثم الشباب والثقافة 12.8% من اجمالى العاملين بالقطاع الحكومى

وأوضح الإحصاء أن عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 841.3 ألف فرد فى 1/1/2016 مقابل 854.1 ألف فرد فى 1/1/2015 بنسبة انخفاض 1.5 ٪.

وأشار إلى أن عدد العاملين من الذكور سجل 736.4 ألف فرد عام 2016مقابل 748.5 ألف فرد عام 2015 بنسبة إنخفاض 1.6%.

أ ش أ