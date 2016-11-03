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«الإحصاء»: 6.6 مليون فرد يعملون بالحكومة بالقطاعين العام والأعمال العام

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«الإحصاء»: 6.6 مليون فرد يعملون بالحكومة بالقطاعين العام والأعمال العام «الإحصاء»: 6.6 مليون فرد يعملون بالحكومة بالقطاعين العام والأعمال العام

أرشيفية

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن عدد العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام بلغ 6.6 مليون فرد خلال عام 2015/ 2016 .

وأوضح الإحصاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام / الأعمال العام عام 2016، أن عدد العاملين بالقطاع الحكومى بلغ 5.77 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.89 مليون فرد عام2014/2015 بنسبة إنخفاض قدرها 2 % .

وبلغ عدد العاملين من الذكور 4.61 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 4.54 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 1.6% في حين بلغ عدد العاملات من الإناث نحو 1.16 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 1.35 مليون فرد عام2014/2015 بنسبة إنخفاض قدرها 14%

وأضاف أن عدد العاملين بالهيئات الإقتصادية بلغ 342 ألف فرد فى عامى 2015/2016 و 2014/2015

وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين حيث بلغ 156.1ألف فرد بنسبة 45.6 %، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة حيث بلغ 77.5 ألف فرد بنسبة 22.7% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى

ـ ولفت أن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بلغ 5.43 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.546 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة إنخفاض 2.1%. سجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 1.916 مليون فرد بنسبة 35.3% ، يليه قطاع النظام العام وشئون السلامه العامة17.9%ثم قطاع الصحة 13.6% ثم الشباب والثقافة 12.8% من اجمالى العاملين بالقطاع الحكومى

وأوضح الإحصاء أن عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 841.3 ألف فرد فى 1/1/2016 مقابل 854.1 ألف فرد فى 1/1/2015 بنسبة انخفاض 1.5 ٪.

وأشار إلى أن عدد العاملين من الذكور سجل 736.4 ألف فرد عام 2016مقابل 748.5 ألف فرد عام 2015 بنسبة إنخفاض 1.6%.

أ ش أ

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