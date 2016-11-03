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الليلة.. لميس الحديدي تناقش تعويم الجنيه في «هنا العاصمة»

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الليلة.. لميس الحديدي تناقش تعويم الجنيه في «هنا العاصمة» الليلة.. لميس الحديدي تناقش تعويم الجنيه في «هنا العاصمة»

الإعلامية لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الخميس، حلقة خاصة من برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “CBC” عن تعويم الجنيه، وتأثير القرار على الاقتصاد المصري.

ومن المقرر إذاعة الحلقة في تمام العاشرة مساءً.

وتناقش الحديدي – في الحلقة الاستثنائية – عددًا من خبراء الاقتصاد والمال ومسؤولين حول تعويم الجنيه المصري، وما هي الآثار المتوقعة من القرار وتوقعاتهم خلال الفترة المقبلة، وهل سيكون بداية القضاء على السوق السوداء للعملة في .

ويتطرق ضيوف الحلقة، إلى الحديث عن رؤيتهم للقرار، وكيف سيساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، وما الآليات المنتظر تنفيذها الفترة المقبلة، فضلًا عن دور البنوك في توزيع الدولار الفترة المقبلة خاصةً مع سماح المركزي لهم بفتح أبوابهم أمام الجمهور حتى التاسعة مساءً بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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