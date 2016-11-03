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مروة ناجي تتعاقد مع «بلاك أند وايت» استعدادًا لطرح أول ألبوماتها

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مروة ناجي تتعاقد مع «بلاك أند وايت» استعدادًا لطرح أول ألبوماتها مروة ناجي تتعاقد مع «بلاك أند وايت» استعدادًا لطرح أول ألبوماتها

المطربة مروة ناجي

كتبت – إنجي لطفي

بدأت شركة “بلاك آند وايت”، في التحضيرات الأولية لألبوم المطربة مروة ناجي.

وأوضحت ناجي – خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه كل يوم المذاع على فضائية ON E – أنها تعاقدت – مؤخرًا – مع الشركة لإنتاج أول ألبوم غنائي لها.

وأضافت ناجي، أنه من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في سماع أغنيات لعدد من الشعراء والملحنين والمفاضلة بينهم لتبدأ تسجيل الألبوم استعدادًا لطرحه.

وأعربت مروة عن سعادتها بالتعاقد مع شركة “بلاك أند وايت” – مؤخرًا – خلال اللقاء – حين أكدت أن ألبومها سيتضمن كثير من المفاجآت، خاصةً أن القائمين على الشركة يدعمونها ويحرصون على تقديم الأفضل للجمهور، فيما أعرب “أديب” عن فخره بوجود أصوات مصرية بقوة و روعة صوت مروة .

يُذكر أن شركة “بلاك أند وايت”، التي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال ياسر سليم، شاركت في إنتاج عددًا من الأفلام والمسلسلات والأغنيات التي كان آخرها أغنية “أيدينا واحدة”، التي غنتها مروة ناجي في احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

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