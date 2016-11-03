لطفي لبيب يكشف كواليس مشواره الفني في «أغاني حياتي»

يحل الفنان لطفي لبيب، ضيفًا على برنامج “أغاني حياتي”، المذاع على موجات إذاعةّ الأغاني.

ويكشف لبيب – خلال اللقاء – عن كواليس حياته ومشواره الفني مع التمثيل منذ الصغر وعن مشاركته في حرب أكتوبر وتأليف كتاب عنها .

ويختار لبيب – خلال اللقاء – مجموعة من أغاني الزمن الجميل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد المنعم مدبولي، وعبد الحليم حافظ.

“أغاني حياتي”، برنامج نصف شهري من إعداد سيد عبد العزيز، وتقديم منال الخولي.

تُذاع الحلقة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة، الموافق الـ 21 من نوفنمبر الجاري.