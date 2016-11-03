أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
عاجل || وقوع ثلاث انفجارات قرب حافلة بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا واصابة اللاعب مارك بارترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

لطفي لبيب يكشف كواليس مشواره الفني في «أغاني حياتي»

Google+ Print
لطفي لبيب يكشف كواليس مشواره الفني في «أغاني حياتي» لطفي لبيب يكشف كواليس مشواره الفني في «أغاني حياتي»

الفنان لطفي لبيب

يحل الفنان لطفي لبيب، ضيفًا على برنامج “أغاني حياتي”، المذاع على موجات إذاعةّ الأغاني.

ويكشف لبيب – خلال اللقاء – عن كواليس حياته ومشواره الفني مع التمثيل منذ الصغر وعن مشاركته في حرب أكتوبر وتأليف كتاب عنها .

ويختار لبيب – خلال اللقاء – مجموعة من أغاني الزمن الجميل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد المنعم مدبولي، وعبد الحليم حافظ.

“أغاني حياتي”، برنامج نصف شهري من إعداد سيد عبد العزيز، وتقديم منال الخولي.

 تُذاع الحلقة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة، الموافق الـ 21 من نوفنمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا