«شوبير» يروي موقفًا لاينسى لـ«البلدوزر» في بطولة إفريقيا 86‎

كتبت – إنجي لطفي:

روى الإعلامي أحمد شوبير، موقفًا لايُنسى للبلدوزر مجدي عبدالغني مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 86.

وقال شوبير – خلال برنامجه ” on air مع شوبير”، المذاع عبر أثير نغم FM:” إن هناك مشادة حدثت بين عبدالغني والكابتن حسن مختار، مدرب حراس المنتخب آنذاك، وتم اتخاذ قرار باستبعاد عبدالغني من المنتخب على أثرها، وبالفعل غادر عبدالغني المعسكر وعاد لمنزله قبل أن يفاجأ باتصال من مايكل سميث، مدرب المنتخب، يطالبه بالعودة”

وأردف:”ربط سميث بقاء عبدالغني بنجاحه مع المنتخب في البطولة، وتألق عبدالغني مع المنتخب، وكان أحد أسباب الفوز بالبطولة وعودة مصر للتتويج بأمم إفريقيا بعد غياب طويل”.