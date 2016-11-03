«الكهرباء»: نسبة إنجاز العمل بمحطتي الشباب وغرب دمياط 70%

أعلن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي، أن نسبة الإنجاز في العمل بمحطتي الشباب وغرب دمياط وصلت إلى حوالى 70% طبقا للبرنامج الزمني المعد لذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروعين خلال أوائل الربع الثاني من عام 2017.

جاء ذلك في تصريحات للمهندس جابر الدسوقي خلال تفقده لسير العمل بالمحطتين اليوم الخميس، وذلك في إطار حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على متابعة مشروعاته.

وأوضح الدسوقي، أن مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة يعد ضمن مشروعات القطاع لرفع كفاءة محطات التوليد لإستعاضة القدرات المفقودة، ومجابهة الأحمال المتزايدة وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن التكاليف الإستثمارية للمشروعين تبلغ حوالي 790 مليون دولار، يشارك فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة في البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإستثمار الأوروبي، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية، لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، مؤكدًا استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.

أ ش أ